De första Nobelprisen delades ut 1901. Institutionerna med flest Nobelpristagare är University of California, USA, Harvard University, USA, Stanford University, USA, Massachusetts Institute of Technology, USA, University of Chicago, USA, California Institute of Technology, USA, samt University of Cambridge, Storbritannien.

Fyra personer har fått priset två gånger: Marie Curie (fysik 1903, kemi 1911), Linus Pauling (kemi 1954, fred 1962), John Bardeen (fysik 1956 och 1972), Frederick Sanger (kemi 1958 och 1980).

Källa: Nobelstiftelsen