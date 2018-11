Syftet är att en presumtiv students möjligheter på Johns Hopkins i Maryland inte ska avgöras av familjens välstånd, förklarar Bloomberg, som var New Yorks borgmästare 2002–2013. "Amerika är som bäst när vi belönar människor baserat på kvaliteten i det de gör, inte hur tjock plånbok de har", skriver han i ett inlägg i The New York Times.

Donationen beskrivs som den största hittills till något lärosäte i USA.

"Jag hade tur", skriver Bloomberg. "Min far var bokhållare och tjänade aldrig mer än 6 000 dollar om året. Men jag fick råd med Johns Hopkins University via ett studielån från nationalförsvaret, och genom att jobba när jag pluggade", fortsätter han, och tackar utbildningen för att han fått "leva den amerikanska drömmen".

Via finansbranschen har han blivit en av världens rikaste män. Inför flera tidigare val har Bloomberg tidvis signalerat att han skulle kunna tänka sig att kandidera till USA:s presidentpost, och nu säger han öppet till medier att han ska fatta beslut om en eventuell kandidatur senast i februari nästa år.

Om han blir Demokraternas kandidat kommer han vid nästa val, hösten 2020, att vara 78 år gammal. Den nuvarande presidenten Donald Trump är fyra år yngre.