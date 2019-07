Olycka En Gotlandsfärja körde in i kajen när den var på väg att lägga till i Nynäshamn på måndagseftermiddagen. Enligt Destination Gotland kom ingen till skada men färjan är tagen ur bruk.

Vi har besiktigat färjan och det kommer att pågå ett reparationsarbete under natten. I morgon kommer vi att gå ut med information om hur det har gått med reparationerna, säger vd:n Christer Bruzelius till TT på måndagskvällen.

Olyckan skedde klockan 13:40 och samtliga turer under eftermiddagen och kvällen med den aktuella färjan ställdes in. Samtidigt har Destination Gotland satt in extraturer med sina andra fartyg.

Vi sätter in en extra tur åt vardera hållet under natten, och två extraturer imorgon. De som inte har kunnat resa ska ha möjlighet att boka om till dessa turer.

På sin Facebooksida uppmanar rederiet resenärerna att kontakta kundtjänst för att boka om sina biljetter. Vad som förorsakat olyckan är i nuläget inte känt.

Vi gör allt vi kan för att resenärerna ska kunna boka om sina biljetter, antingen till våra extraturer eller till platser som finns kvar på våra ordinarie turer, säger Christer Bruzelius.