Avtalet innebär bland annat att den ordinarie arbetstiden för vårdpersonalen blir 48 timmar per vecka under högst en månad, men att personalen i sin tur får 220 procent av lönen per timme. Vårdförbundet har tidigare krävt att avtalet ska aktiveras.

Det här är en unik åtgärd, därför att vi står mitt uppe i en enorm pandemi och ser ett växande antal patienter varje dag på våra sjukhus. Vi bygger ut IVA-kapaciteten kraftigt i länet och behöver ha personal för att bemanna alla IVA-platser som vi behöver för att rädda liv under coronapandemin, säger finansregionråd Irene Svenonius (M) på en pressträff.

"En rimlig åtgärd"

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ska ta ställning till om Region Stockholms begäran om att aktivera krislägesavtalet ska godkännas. Målsättningen är att kunna fatta ett beslut före veckoslutet.

Vi tittar på om arbetsgivaren har uttömt alla möjligheter som finns i det vanliga avtalet för att säkra bemanningen. Här går det att ta ut mycket mer arbetstid från personalen under en begränsad tid, men det är inte en långsiktig lösning, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKR.

Den högre ersättningen börjar betalas ut när avtalet är aktiverat, och gäller alltså inte retroaktivt, enligt SKR.

Heidi Stensmyren, ordförande för Sveriges läkarförbund, tycker att det är en "rimlig åtgärd" att aktivera avtalet.

Det är en allvarlig situation som vi befinner oss i nu. Krislägesavtalet är gjort för att användas när vi har ett så extraordinärt läge. Jag kan också säga att vi inte har sett det värsta än. Vi måste fortsätta ställa om. Det här kommer tyvärr inte att vara över inom en vecka eller två, det avgörande är uthållighet, säger hon.

Öppnar i helgen

Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, säger att "vi är i en brant stigande fas" och att regionen hoppas att de första patienterna ska kunna tas emot på fältsjukhuset i Älvsjö under helgen.

De kommer att öppna successivt och i en första fas ha 140 patienter som kan ökas ytterligare till 600 patienter. Vi ser över möjligheterna att kunna öka ännu mer än så, säger han.

Ytterligare 30 personer i länet med bekräftad covid-19 har avlidit och därmed har antalet döda ökat till 179, enligt ett pressmeddelande.

Antalet smittade fortsätter att öka och 143 patienter med covid-19 vårdas i intensivvård vid akutsjukhus. Förutom de som får intensivvård är det 572 virussmittade patienter som vårdas på sjukhus.

Rättad: I en tidigare version fanns en felaktig uppgift om intensivvårdspatienter.