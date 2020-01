De skära plastkorten med Transportstyrelsens logotyp skänker frihet att sätta sig bakom ratten och brumma iväg. Men med frihet kommer som bekant också ansvar, och just det sistnämnda har tusentals förare så svårt att hantera varje år att Transportstyrelsen känner sig tvingade att återkalla körkorten.

Under förra året ökade körkortsåterkallelserna med 6 procent, från runt 34 600 under 2018 till omkring 36 700 under 2019, visar Transportstyrelsens statistik.

Under 2019 har vi kunnat se att vi har ett ordentligt ökat inflöde, särskilt av sådana ärenden där poliser har stoppat personer vid vägkanten, det är just den kategorin som har ökat mycket, säger Åsa Bergqvist, enhetschef på Transportstyrelsen.

Jobbar mer effektivt

Den vanligaste anledningen till att körkorten dras in är att förare gör sig skyldiga till "en väsentlig överträdelse", vanligen fortkörning. Det är också inom den kategorin som ökningen har varit störst i rena tal, från runt 18 200 till omkring 19 900. Den största procentuella ökningen, 13 procent, har i sin tur skett bland dem som gjort sig skyldiga till rattfylleri eller drograttfylleri.

Polisen uttrycker att de har blivit bättre på att genomföra kontroller, var de ska genomföras och hur de ska jobba mer effektivt. Det är sådana signaler som har kommit, säger Bergqvist.

Skillnader i landet

Körkort återkallas av i huvudsak två anledningar: Dels handlar det om att avskräcka förare från att bryta mot reglerna, dels om att hindra olämpliga förare från att vistas i trafiken. Åsa Bergqvist säger att det är svårt att svara på om ökningen är bra eller dålig.

Om anledningen är att vi har fler olämpliga förare ute, är det inte bra att återkallelserna ökar. Men om anledningen är att vi upptäcker fler, så är det något positivt, säger hon.

Kurvorna pekar åt olika håll i olika delar av landet. Återkallelserna ökar mest i Uppsala län med 15,6 procent följt av Norrbotten med 12,4 procent. I andra delar av landet minskar däremot återkallelserna, som i Blekinge som minskar mest av alla med 6,7 procent och Dalarna som minskar näst mest med 4,9 procent.