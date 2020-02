I den danska staden Nykøbing Sjælland har ett träd blåst ner över en fyra år gammal flicka och hennes mamma. Flickan har förts till sjukhus med allvarliga skador, rapporterar TV2 ØST.

Nedblåsta träd har inte fått lika allvarliga konsekvenser i Sverige, men har drabbat trafiken.

Det har fallit en hel del träd över vägbanor som tas omhand allt eftersom. Det är väldigt mycket mellan Göteborg och Borås just nu, men även norröver upp mot Tjörn, säger Katarina Wolfram på Trafikverkets presstjänst.

|

Under dagen är Uddevallabron stängd för all trafik. Enligt en preliminär prognos ska den öppnas vid klockan 19.

Men det är osäkert och beror på vädret. Det måste mojna för att vi ska kunna släppa på trafiken, säger Wolfram.

Trafiken leds om genom Uddevalla.

Vindvarningar

|

SMHI har utfärdat klass 1-varningar för mycket hårda vindbyar i stora delar av södra Sverige. Men vindarna bedöms inte bli lika kraftiga som vid förra ovädret, då SMHI utfärdade en klass 2-varning.

Det har blåst upp längs med västkusten och vi har sett upp till 21 meter per sekund på några håll. Men det börjar avta under eftermiddagen och avtar snabbt under kvällen, säger Jon Jörpeland, meteorolog på SMHI.

|

Under söndagskvällen väntas blåsten dra vidare över Dalarna och Gävleborgs län, med hastigheter på uppåt 20 meter per sekund.

Regnar mycket

I Halland och Västra Götaland finns det varningar för stora regnmängder. På flera håll har man kommit upp i 30 till 40 millimeter, lokalt på vissa platser närmare 50 millimeter. Det är lika mycket som det normalt sett faller under hela februari.

Även om den kraftigaste intensiteten börjar mattas av så kommer det att fortsätta regna även under eftermiddagen och kvällen, säger Jörpeland.

Under söndagen uppdaterade SMHI varningsklassen för vattennivåerna i Viskan och Ätran till klass 2. Definitionen för en sådan varning lyder "Mycket höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vart tionde år och vart femtionde år. Översvämningsproblem på utsatta ställen."

Marken och sjöarna är redan mättade efter nederbörden som föll tidigare under veckan, i och med det nya regnet så kommer vattennivån att stiga ytterligare, säger Jon Jörpeland.

SMHI varnar också för att regnet kan leda till ishalka i de norra delarna av landet.

När nederbörden passerar över Jämtland, Västernorrland och Västerbotten faller det på kalla vägar, då kan det frysa till och leda till ishalka. Efter nederbörden väntas klart väder och lägre temperaturer, vilket ökar risken, säger Jon Jörpeland.

Högt vattenstånd

Vinden medför även att vattenståndet stiger längs kusterna, och klass 1-varningar för högt vattenstånd är utfärdade för Kattegatt, Skagerack samt norra och södra Bottenhavet. Värst blir det i Norra Kvarken och Bottenhavet, där klass 2-varningar utfärdats.

Tågtrafiken har ställts in på sträckorna Uddevalla-Strömstad, Håkantorp-Gårdsjö, Herrljunga-Vänersborg. Herrljunga-Borås och Borås-Varberg. Trafiken på sträckorna väntas återupptas först på måndag klockan 18. Tågen på sträckorna Halmstad-Jönköping, Vaggeryd-Nässjö, Nässjö-Vetlanda och Nässjö-Hultsfred har också ställts in, och planen är att de ska rulla igen vid måndag lunch.

På grund av höga vattennivåer har även tåg på sträckorna Stenungsund-Uddevalla och Mölndal-Borås ställts in under söndagen. Längst upp i norr har E10 mellan Björkliden och Riksgränsen ställts in på grund av snöstorm.

Strömavbrott

En mindre väg strax utanför Borås har blivit översvämmad och färjetrafik har ställts in på flera håll i Västra Götaland.

Räddningstjänsten i Storgöteborg har fått in en stor mängd samtal om väderrelaterade händelser under dagen. Under söndagsförmiddagen hanterade de ett tiotal stormrelaterade skador och ett mindre antal vattenskador i fastigheter, enligt ett pressmeddelande.

Elbolagen Vattenfall och Ellevio hade ett mindre antal strömavbrott på Västkusten under förmiddagen, och höjer beredskapen för att snabbt kunna hantera störningar och strömavbrott, enligt bolagens respektive presstjänster.