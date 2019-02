Totalt motsvarade växthusgasutsläppen från svenskarnas flygresor 2017 cirka 10 miljoner ton koldioxid – ungefär lika mycket som utsläppen från alla personbilar i Sverige. Privatresorna står för fyra femtedelar, och tjänsteresorna för en femtedel.

Sedan 1990 har utsläppen från svenskarnas flygande ökat med 47 procent, men sedan år 2000 har ökningen planat ut.

Svenskars utsläpp är också fem gånger större än det globala genomsnittet – 1,1 ton koldioxid per person under 2017, mot snittet globalt på 0,2 ton per person.

Samtidigt pekar rapporten på att våra koldioxidutsläpp måste minska rejält för att komma i närheten av de globala klimatmålen om en uppvärmning på 2 grader.

Källa: Jörgen Larsson och Anneli Kamb, Chalmers tekniska högskola

Flygbolaget KLM har de senaste åren låtit undersöka hur svenskar ser på sitt flygande och på tankarna kring flygets miljöpåverkan. Undersökningen är en webbenkät där 1 000 personer i ett representativt urval mellan 18 och 65 år har tillfrågats bland annat om de ser flyget som ett miljöproblem, om de får dåligt samvete då de flyger och om de kommer att fortsätta att flyga.

Det visar sig att svenskarna är ambivalenta. Visst, flyg är ett problem ur miljösynpunkt tycker 69 procent av de tillfrågade, men bara 43 procent tänker flyga mindre eller inte alls. 48 procent tänker flyga i samma omfattning – en minskning från 2017, då 62 procent tänkte fortsätta som tidigare.

Men flygandet skaver ändå i själen – 47 procent får ofta eller ibland dåligt samvete för sitt flygande.

Rätt få, bara 11 procent, tycker att flygbolagets hållbarhetsprofil är viktig då de bokar en resa.

Källa: KLM:s undersökning för 2018 gjord av Ipsos