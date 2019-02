– Nämnden har inte, sedan jag tillträdde, hunnit prioritera och titta över de här detaljerna, men självklart ser även jag en enorm potential av området. Vi har en förhoppning om att framöver kunna lyfta planeringen och utvecklingen av kulturdelarna i kommunen, säger Kindapolitikern.

Ena stunden ligger våren i luften och mindre än 24 timmar senare, ja då ligger snön som ett vitt täcke över Tolvmannadalen. Kvartetten Bruno Larsson, Stig Jonsson, Janne Gustafsson och Pär-Magnus Jonsson, som tillsammans representerar så väl Kisa SK som Attraktionskraft Kisa och Sjövalla Hockeyklubb, har för dagen samlats för att diskutera områdets framtid. Under många år har de, med en samverkande kraft, försökt att få till en utveckling.

– Tolvmannadalen är ett strategiskt område som är en stor tillgång för Kinda och dess medborgare och besökare. Ur det perspektivet tycker jag att det är en nödvändighet att även kommunen engagerar sig aktivt och att vi verkligen får stöd av dem i de här planerna, menar Bruno Larsson.

|

Rent konkret vill föreningarna förse Tolvmannadalen med ytterligare aktiviteter och anläggningar. Med en konstfrusen is skulle möjligheten till skridskoåkning finnas under längre tidsperioder, och med konstgjord snö i elljusspåret skulle fler kunna ge sig iväg på längdskidorna. Under en vinter som denna, med varma perioder, har så väl isbanan som skidspåret blivit lidande.

– Vi har sett behovet av de här aktiviteterna genom åren och om man ska göra någonting ska det vara i samverkan med så väl kommunen som Tolvmannabackens ägare. Is och skidspår är egentligen små saker i sammanhanget, men viktiga komplement till anläggningen och något som gynnar alla, säger Bruno Larsson och fortsätter:

– Vi vill gärna få kommunen att tycka att det här är viktigt så att vi kan gå vidare tillsammans och kolla över vilka möjligheter som finns, vad det kan kosta och hur driften kan se ut.

Sedan förra året är kultur- och fritidsförvaltningen en del av samhällsbyggnadsförvaltningen och nämndordföranden Mikael Österling ser positivt på föreningarnas drivkraft och ambitioner.

|

– När det är en ny politisk ledning gäller det att föra dialog för att komma fram till hur vi i kommunen kan hjälpa varandra och när föreningarna sträcker ut en hand är det klart vi tar emot den, säger han.