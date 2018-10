23-åringen knöt kontakt med flickan, som är hemmahörande i Östergötland, via internet. Mellan september 2013 och oktober 2014 uppmanade mannen flickan att ta sexualiserade bilder sig själv. Han förmådde även flickan att visa upp sig för honom via kontakt via dator.

Vid en husrannsakan i april 2015 tog polisen datorer och telefoner i beslag som innehöll bilder och filmer på flickan.

23-åringen har nu dömts för utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott. Den tidigare ostraffade 23-åringen döms till villkorlig dom och 60 dagsböter på sammanlagt 3 000 kronor. Han ska även betala 25 000 kronor i skadestånd till flickan.