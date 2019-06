RSF (Rapid Support Forces) i Sudan bildades ur milisstyrkan Janjawid. Styrkan blev så ökänd för det våld den utövade mot befolkningen i Darfur i västra delen av landet att den omformades och fick ett nytt namn. Befälhavaren är dock densamme. Mohamed Hamdan Dagalo är dessutom vice ledare för den militärjunta som nu tagit makten i landet.

Under hans ledning har den paramilitära styrkan blivit allt starkare. RSF har fått ekonomiskt stöd av regeringen och av Saudiarabien då styrkan har soldater i Jemen som lyder under den saudiska koalitionen.

Den tredje inkomstkällan är EU, säger Johan Brosché, docent och forskare i freds- och konfliktkunskap vid Uppsala universitet, till TT.

Svenska skattepengar

När flyktingar strömmade in i Europa 2015 skapade EU Trust Fund for Africa. Över tre miljarder euro samlades in i syfte att minska flyktingströmmen till Europa och bidra med stabilitet i konfliktzoner. Sverige bidrog med motsvarande ungefär 32 miljoner kronor.

2016 gick runt 140 miljoner euro från EU till Sudan, där norra Darfur gränsar till Libyen och varifrån flyktingar och migranter kunde försöka ta sig vidare mot Europa över Medelhavet.

EU gav pengar till regeringen i Sudan – som gav pengar till Hamdan Dagalo för att stoppa flyktingarna. Svenska skattepengar, via EU, har gått till att finansiera den person som är ansvarig för det senaste dödandet i Sudan. Det är en väldigt frustrerande aspekt, säger Johan Brosché.

Bidrog till flyktingsmuggling

Hamdan Dagalo uppgav i tv-sända tal att styrkorna stoppat 20 000 flyktingar i Darfur som var på väg till Libyen. Men påståendena är svårkontrollerade och har varierat. Dessutom har RSF och Dagalo bidragit till flyktingsmugglingen, enligt vittnesmål och forskningsrapporter.

Hamdan Dagalo är lite av en entreprenör och ser möjligheter där han kan stärka sin makt och ekonomi. Han har tjänat pengar på att smuggla flyktingar vid sidan av. Han har sålt flyktingar till libyska människosmugglare och flyktingar har filmats när de torterats. Videorna har skickats till deras anhöriga med krav om pengar för att få dem släppta, säger Johan Brosché.

"Extrema åtgärder"

Efter månader av protester i Sudan avsattes president Omar al-Bashir och det militärråd som tagit över makten har lovat oppositionen att tillsätta ett civilt styre. Men måndagens dödande av kanske så många som över 100 sittprotesterande människor i Khartum – det som beskrivits som en massaker – pekar snarare åt att Hamdan Dagalo vill gå en annan väg. Många tror att han vill bli landets nye president och han har mycket att förlora på ett demokratiskt styre, enligt Brosché.

Då kommer han inte få några pengar från regeringen eller via EU. RSF är starka och inflytelserika nu och är beredda att ta till väldigt extrema åtgärder.

Det samfund som reagerat hårdast på ingripandet mot protesterna och den odemokratiska utvecklingen i landet, enligt Brosché, är Afrikanska unionen som uteslutit Sudan.

EU har protesterat men det viktigaste för dem verkar vara att stoppa flyktingar och USA är bakbundna av sina starka band till Saudiarabien.

"Extremt bekymmersamt"

Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed har kallats in för att medla mellan militärrådet och oppositionen och träffade under fredagen representanter från båda sidor. På lördagen greps en oppositionsledare samt två ledarfigurer för den väpnade rebellgruppen SPLM-N, rapporterar AFP.

Kort därpå manade en av de största protestgrupperna till protester med civil olydnad över hela Sudan – till dess generalen lämnar över makten till ett civilt styre.

Läget är just nu extremt bekymmersamt, säger Johan Brosché.

Det är svårt att se någon utväg. Det är därför ännu viktigare för det internationella samfundet att sluta upp bakom det sudanesiska folket. Det skulle förändra oddsen för en positiv utveckling.