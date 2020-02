Trafikverket ställer in tågtrafiken under hela lördagsdygnet på flera mindre sträckor i västra Sverige på grund av blåst och högt vattenstånd. På sträckorna Uddevalla-Strömstad och Varberg-Borås ställs trafiken in under både lördag och söndag.

Som det ser ut nu ska trafiken flyta igen på måndag men man måste förstås kontrollera ordentligt, det gäller framför allt höga vattenflöden, säger Camilla Hult på Trafikverkets presstjänst.

Höga flöden

Längs västkusten, i Skåne och Blekinge har det rikliga regnandet också medfört mycket höga flöden i många vattendrag.

SMHI har utfärdat klass 2-varning i Säveån, Viskan, Ätran, Nissan, delar av Lagan, Helge å, Mörrumsån och Ronnebyån. Många vattendrag i Götaland har flöden på klass 1-nivå.

Vattenståndet är också mycket högt längs landets kuster och kulingvarningar är utfärdade för landets alla farvatten.

För sportlovsfirare som ger sig ut på vägarna i helgen är det bra att vara lite extra uppmärksam på halka.

Även om det är plusgrader i luften så kan det vara minusgrader på vägen och om det har kommit blöt nederbörd så kan det frysa på lokalt, säger Sofia Söderberg, meteorolog på SMHI.

Osäker utveckling

Blåsten håller i sig under helgen och det kan också komma regn och blötsnö på sina håll i södra Sverige. Även i fjällen blir det snöigt och blåsigt.

Efter helgen är utvecklingen osäker. Det blir nog tillfälligt lite lugnare men från sent på måndagskvällen och vidare in på tisdag och onsdag ser det ut att komma nya lågtryck, säger Sofia Söderberg.

En klass 2-varning innebär enligt SMHI mycket besvärligt väder som "kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner".