På tisdagen återupptogs flygtrafiken vid flygplatsen i Hongkong efter att den ställts in på måndagseftermiddagen med anledning av omfattande protester. Men nya protester leder nu till att all incheckning stoppas, meddelar flygplatsen i ett uttalande. Tidigare uppgav de att alla avgångar ställdes in, en uppgift som flygplatsen senare korrigerade.

Samtliga passagerarna uppmanas att lämna terminalbyggnaderna så fort som möjligt. Det är oklart hur många avgångar som ställs in och hur ankommande flygningar påverkas.

Lam oroad

Demonstranternas ilska har växt efter polisens hårda ingripande under helgens gatuprotester.

Hongkongs ledare Carrie Lam säger att hon är oroad över att protesterna i Hongkong den senaste veckan har nått en punkt där det inte längre finns någon återvändo.

Våld, oavsett om det är användande av våld eller överseende med våld, kommer att pressa Hongkong mot en väg utan återvändo. Det kommer att kasta Hongkong in i en mycket oroande och farlig situation, sade hon under en presskonferens.

Lam pressades av journalister som flera gånger avbröt henne, men duckade frågor om hon var trängd av Peking eller om hon fullt ut kunde skrota det pausade lagförslaget om att kunna utlämna misstänkta brottslingar till Fastlandskina. Hon försvarade också polisens insatser och sade att polisen står inför extremt svåra omständigheter.

Tänk efter en minut, titta på vår stad, vårt hem. Vill ni verkligen se den tryckas ut i en avgrund, sade hon.

Protesterna fortsätter

FN:s människorättschef Michelle Bachelet vill se en snabb och oberoende utredning av våldet i Hongkong i helgen, då polisen använde stora mängder tårgas mot demonstranterna, meddelar hennes talesperson Rupert Colvill.

På tisdagen uppmanar även FN Hongkongs myndigheter att agera återhållsamt och se till att demonstranternas rättigheter respekteras och skyddas – och att responsen från polisen är proportionerlig.

Protesterna inleddes den 31 mars för att stoppa ett lagförslag om utlämning av misstänkta brottslingar från Hongkong till Fastlandskina. Regeringen har lagt förslaget på hyllan men demonstranternas krav på ökad demokrati har tilltagit. Bland annat kräver de att ledaren Carrie Lam avgår.