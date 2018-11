Fler och fler människor anländer hela tiden till samlingsplatsen vid en fotbollsarena i Falkenberg för att hjälpa till i sökinsatsen efter den försvunna tolvåringen.

Det är fruktansvärt, men en fantastisk uppslutning, säger Ann-Charlotte Persson på väg till mötesplatsen.

De gula västarna från människor som hjälper till i sökandet syns tydligt i dimman som lagt sig över Falkenberg. Missing People har samlat många frivilliga i trakten och den tolvårige pojkens hemområde. En av dem som är med och letar är pensionären Ronny Isaksson.

|

Det går inte att slappna av. Jag kan inte sova. Jag var ute och letade hela natten och hela förra natten, säger han och tittar på stegräknare.

Jag gick över 21 kilometer i går. Men jag blir inte trött. Det går inte. Vi måste fortsätta.

Stor uppslutning

Den sökinsats som genomfördes i ett vattendrag gav inget resultat och under torsdagen fortsätter letandet efter pojken med Downs syndrom som varit försvunnen sedan 17-tiden i tisdags. Polisen vill inte gå in på detaljer när det gäller eventuella framsteg i sökandet.

Det görs löpande fynd som rapporteras in till oss och det kan vara poliser, militärer eller Missing People som anträffar något föremål som kan ha med honom att göra. Då analyserar vi dem, säger Jenny Widén, presstalesperson vid polisen.

Missing People var under natten ute med cirka 700 personer för att leta efter tolvåringen som försvann under en hundpromenad i sitt hemområde. Sökandet är främst inriktat på Falkenberg, men polisen följer även upp tips från andra håll.

Det är jobbigt att det har gått ett par dygn här nu, men vi ger inte upp, säger Jenny Widén.

Letandet efter pojken utgår från ett system som kallas MSO (Managing search operations) där ett sökområde delas in i sektorer. Därefter går man igenom området med hjälp av olika sökinsatser, allt från helikoptrar till skallgång.

Rutinmässig förundersökning

Under onsdagskvällen sökte över 1 000 personer efter pojken och under torsdagen har färska resurser anlänt. En förundersökning om människorov inleddes under onsdagen, men med syfte att kunna genomföra vissa utredningsåtgärder, enligt polisen.

Men det finns ingenting som tyder på brott i nuläget, utan det är en åtgärd vi gör för att kunna hålla förhör, säger Jenny Widén.

Falkenbergs kommun har ökat beredskapen i barn- och elevhälsan för att möta eventuell oro och frågor från barn och elever i förskolorna och skolorna. Samtidigt har flera kommunanställda valt att delta i sökandet efter pojken.

"Det finns ett oerhört stort engagemang kring sökandet och det stöttar vi. Därför har jag meddelat våra skolledare att det är okej att låta våra medarbetare delta i sökandet under arbetstid. Allt under förutsättning att vi kan ta hand om våra elever och barn i verksamheterna", säger Stigert Pettersson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenbergs kommun, i ett pressmeddelande.

Den som vet var pojken är eller har andra uppgifter uppmanas att höra av sig till polisen. Han var klädd i en klarblå jacka med luva och svarta skor med reflex vid försvinnandet. Han har blont hår som går till öronen och är cirka 140 centimeter lång med smal kroppsbyggnad.