Peru Perus auktoritäre expresident Alberto Fujimori har tvingats tillbaka till sin fängelsecell, efter en medicinsk bedömning att 80-åringen är frisk nog.

Själv tror han att återvändandet till fängelset kommer att innebära en säker död.

"Jag befarar att slutet är nära", skriver han på en lapp till nyhetsbyrån AFP.

Fujimori ska föras till sin särskilda cell vid en bas för polisens specialstyrka, där de återstående 13 åren av hans 25-åriga straff ska avtjänas. Han vårdas nu på sjukhus i Lima, och tror att flytten kommer att vara ett "långsamt och säkert dödstraff".

År 2000 flydde Fujimori, som är av japanskt ursprung, till Japan under sina sista dagar på presidentposten i Peru. Han meddelade sin avgång via fax och blev senare japansk medborgare. Han greps under ett besök i Chile 2005, och överlämnades till Peru två år senare. Där dömdes han så småningom till 25 års fängelse för att ha beordrat dödspatruller att döda civila och för korruption.