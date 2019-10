Ja, det är vår fastslagna linje, svarar Michael Gove på en fråga från Sky News om huruvida han kan garantera att brexit sker den 31 oktober.

I egenskap av kansler för hertigdömet Lancaster har Gove ansvar för att planera för en eventuell brexit utan avtal. Han konstaterar att hans chef, premiärminister Johnson, är fast besluten att utträdet ska ske den 31 oktober oavsett hur situationen ser ut.

Vi har medlen och förmågan för att verkställa det, säger Gove.

Tanken var att parlamentet under lördagens extrainsatta sammanträde skulle fälla ett avgörande beslut om det nya brexitavtal som Johnson förhandlat fram med EU. Men i stället godkändes ett tilläggsförslag som skjuter upp beslutet till dess att all annan detaljlagstiftning som krävs för att genomföra brexit har röstats igenom.

Tre brev

Eftersom Johnsons avtal därmed fortfarande inte är godkänt aktiverades en annan lag som hans motståndare fick igenom förra månaden. Den tvingade premiärministern att på lördagskvällen skicka ett brev till Bryssel med en begäran om att senarelägga brexit – vilket han lovat att inte göra.

Johnson valde att skicka begäran som en opersonlig not utan underskrift, följd av en fotostatkopia från lagtexten som tvingade honom att skicka den. Och bara minuter senare kom ett tredje brev, denna gång med premiärministerns underskrift. Där meddelar Johnson till EU:s rådsordförande Donald Tusk att senareläggningen är ett misstag och att han inte vill se en sådan.

"Jag har varit tydlig ända sedan jag tillträdde som premiärminister och jag har varit tydlig i parlamentet i dag, om att min åsikt och regeringens hållning är att en ytterligare förlängning skulle skada såväl Storbritanniens som EU:s intressen och vårt förhållande", skriver han där.

"Barnsligt"

Hans regering planerar nu att redan i början av nästa vecka lägga fram brexitlagstiftning för en ny omröstning i parlamentet.

Och liksom Michael Gove lovar även utrikesminister Dominic Raab ett utträde den 31 oktober. Raab bedömer, efter lördagens heta debatt i parlamentet, att regeringen tycks ha samlat tillräckligt med stöd för att få igenom avtalet.

Vi verkar ha siffrorna i underhuset på vår sida. Så varför har inte parlamentet redan röstat igenom detta? Det är i alla fall vad vi kommer att göra nästa vecka, säger utrikesministern till BBC.

Johnson får samtidigt skarp kritik från oppositionen för sina motstridiga brev till EU och sin vägran att senarelägga brexit.

Hans barnsliga vägran att ens skriva under brevet bekräftar vad vi hela tiden misstänkt, att Johnson med sin arroganta känsla av att ha rätten på sin sida anser sig stå över lagen, säger John McDonnell, ledamot från oppositionella Labour.

EU-möte

Det första brevet, där Johnson bad om en förlängning, tvingades fram av en lag signerad Labour-ledamoten Hilary Benn. Frågan om Johnson följer lagen är redan uppe i ett mål i en skotsk domstol.

"Boris Johnson lovade den skotska domstolen att han skulle följa lagen och inte motarbeta den. Det ser ut som att han har brutit båda löftena", kommenterar Joanna Cherry från skotska SNP på Twitter.

EU:s permanente rådsordförande Donald Tusk bekräftade sent på lördagskvällen på Twitter att han mottagit en förfrågan från Johnson om att senarelägga utträdet ur union. han har inte kommenterat det andra brevet.

EU-ambassadörerna från de övriga 27 EU-länderna träffades under söndagsförmiddagen för att diskutera de senaste turerna, bekräftar Sveriges EU-representation, som dock inte vill gå in på vad som sades under mötet.