Igångsättning, eller induktion, sker vid knappt 20 procent av alla förlossningar i dag. Det görs vanligtvis i vecka 42 men kan också ske tidigare på grund av att mamman har diabetes, havandeskapsförgiftning, svår foglossning eller att barnet är stort.

Ändras gränsen för igångsättning till 41 fullgångna veckor från 42, innebär det mellan 50 och 75 procent fler igångsatta förlossningar per dag per sjukhus. Det betyder att om man tillexempel har två igångsättningar per dag på ett sjukhus i dag, får man cirka tre.

För 10 år sedan var gränsen för igångsättning fortfarande 43 veckor på många kliniker i landet.

15–20 procent av alla gravida föder i graviditetsvecka 41 i Sverige.

5–7 procent föder i vecka 42.

Källa: Vårdfokus

Tre skäl för att vänta med igångsättning:

Spontan förlossning ger ett bättre förlopp än igångsättning.

Täta kontroller gör att man kan hålla koll på bebisens status.

En normal förlossning kostar mindre än en igångsatt.

Tre skäl för att sätta i gång förlossningen:

Moderkakans funktion börjar svikta efter 42 veckor.

Fostervattnet kan minska och bebisen får ta av sina egna resurser vilket gör den sämre rustad för förlossningen.

Det är fysiskt tungt och psykiskt påfrestande för mamman att gå långt över tiden.

Källa: Barnmorskegruppen och landstingen

I Swepi-studien jämförde forskarna 2 760 gravida kvinnor som lottades till två grupper. I den ena ingick 1 381 kvinnor av vilka 86 procent sattes igång efter 41 veckor, Övriga 14 procent födde spontant. I den andra gruppen ingick 1 379 kvinnor av vilka 33 procent sattes igång vid 42 veckor.

Studiens primära utfall var huruvida det fanns någon skillnad i neonatal sjuklighet och dödlighet mellan grupperna. Trots att så inte var fallet, stoppades studien i förtid. Detta eftersom det fanns en signifikant skillnad i ett sekundärt utfall, som var dödlighet. Inga dödsfall förekom i 41-veckorsgruppen, medan sex barn dog i 42-veckorsgruppen, varav fem barn på grund av dödfödsel och ett på grund av tidig neonatal dödlighet.

Källa: British Medical Journal