Turister med solglasögon på nästippen och kameror i högsta hugg passerar i maklig takt förbi Mynttorget på väg i riktning mot slottet. En del tittar undrande på det pressuppbåd som samlats med tv-utrustning och kameror medan andra verkar dela intresset för den 16-åriga flicka med flätor som låter sig intervjuas enligt ett strikt schema.

Under fredagen höll Greta Thunberg den sista skolstrejken i Sverige, åtminstone på ett tag. Men hennes uppdrag i klimatets tjänst fortsätter.

För den som brukar passera förbi torget är det här däremot ingen ovanlig syn. Annat var det för ett år sedan, när Greta Thunbergs skolstrejk var i sin linda. Då gick de flesta förbi. I dag är hon frontfigur för en klimatrörelse av unga som tröttnat på politiker som bryr sig mer om opinionssiffror än att rädda planeten.

Det är obegripligt. Om någon hade gjort en film om det hade jag tyckt att det var en dålig film eftersom det hade verkat så orealistiskt, säger hon till TT.

"Yes we can, Greta"

Men hennes inflytande är på riktigt. Rent krasst går den att mäta i hennes genomslag på sociala medier – på Twitter har hennes konto över 800 000 följare. Men desto viktigare är raden av makthavare och inflytelserika personer vars uppmärksamhet hon lyckats få. Påven Franciskus har uppmanat henne att fortsätta med sitt arbete och Barack Obama utbrast "Yes we can, Greta" på Twitter efter att ha hört ett av hennes tal.

Greta Thunberg säger att hon självklart är nöjd över att uppmärksamheten har öppnat dörrarna till maktens korridorer. Men att bara bada i världsledare och andra kändisars glans räddar inte klimatet.

Det är klart att det har blivit mer fokus på den här frågan. Debattklimatet har förändrats och även det politiska klimatet. Det är en början, men utsläppen måste minska och än så länge skrapar vi bara på ytan.

En måltavla för kritik

Kärnan i hennes budskap har varit enkel. Lyssna! All kunskap om hur allvarlig klimatkrisen är finns där, och världens alla nationer borde ta sitt ansvar och leva upp till målet om max 1,5 graders global temperaturökning. Men rollen som språkrör och symbol har också gjort henne till en måltavla. Senast beskrev en skribent för en australisk tidning henne som "allvarligt störd" och anspelade på hennes Aspergers syndrom.

Hittills har hon skakat av sig kritiken, hon vet att hon bara säger sanningen. Snarare ser hon det som ett bevis på att hennes insats gett resultat.

Man märker att det vi gör tillsammans påverkar, att det vi gjort har fått ett stort genomslag och att folk lyssnar. Jag antar att de känner sig hotade och det är ett bra tecken.

"På god väg"

Att det hon gör provocerar märks också på Mynttorget. Precis intill några ungdomar som deltar i skolstrejken slår sig nämligen två unga killar sig ned i varsin fällstol för en motdemonstration. Tillsammans håller de ett plakat med texten "Sommarlovsstrejk för kärnkraft".

Ni bara pratar om problemen, när vi faktiskt har en lösning, säger en av killarna när de hamnar i samspråk med skolstrejkarna.

Bland de ungdomar som har samlats för denna sista skolstrejk i Sverige, i alla fall på ett år, råder däremot god stämning. 16-åriga Estrid, och Astrid som är 18 år, tycker att mycket har hänt sedan skolstrejken tog fart.

Greta har visat att det vi säger spelar roll. Många lyssnar och det är bra, vi är på god väg, säger Astrid.

Att Greta Thunberg nu tar ett sabbatsår tror de inte kommer att få den klimatrörelse som hon startat att stanna av.

Den kommer att fortsätta. Det enda som kommer vara annorlunda är att det inte kommer vara lika många turister här som vill ta en selfie med Greta, säger Estrid.

Tar inte paus

Redan i helgen kommer Greta lämna landet för att om två veckor påbörja en lika lång resa med båt till USA. Där ska hon delta i ett klimatmöte i FN:s högkvarter i september. Senare, i december, kommer hon även medverka under klimatkonferensen COP25 i Chiles huvudstad Santiago.

Hon är tydlig med att sabbatsåret inte innebär en paus för hennes klimatengagemang.

Jag kommer att träffa så många människor jag bara kan och hoppas bli inbjuden till delar av världen som jag ännu inte besökt.

Även skolstrejkaren Estrid kommer att fortsätta att engagera sig och hoppas att fler ansluter.

Det finns en deadline, men det finns också hopp. Det är viktigt att få fram.