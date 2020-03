USA Antalet personer som avlidit sedan de insjuknat i covid-19 har passerat 1 100 i USA, enligt en sammanställning av Johns Hopkins University.

Värst drabbad i landet är delstaten New York. Där har nu 385 smittade personer dött sedan ytterligare 100 avlidit under det senaste dygnet, enligt guvernör Andrew Cuomo. Totalt har 37 258 personer bekräftats smittade i New York och Cuomo lyfter varningsflagg för vad som väntar.

Alla scenarier som är realistiska kommer att överväldiga sjukvårdssystemet, säger han.

Cuomo varnar för att bristen på sjukvårdsutrustning är enorm och att antalet sjukhusplatser behöver utökas till ungefär 140 000, från dagens cirka 53 000.

I USA i stort har 79 785 personer bekräftats smittade av viruset. Antalet döda har stigit till 1 124 personer.

USA har det tredje största antalet bekräftade fall i världen, efter Kina och Italien.