Snötyngda vintermotiv och vackra naturbilder på fåglar. Det har dominerat de inskickade bidragen till vår fototävling Månadens bild i februari.

Men när vinnaren skulle utses var det Sven Kederstedts fotografi av en kylig och lite disig eftermiddag vid Burensköldsbron över Svartån i Mjölby som segrade.

Sven skriver att han stannade till på väg hem från jobbet, och fick då denna bild där bron och ljusen runt omkring speglar sig i vattnet.

Vackert tycker vi, och gratulerar Sven inte bara till äran utan även till två biobiljetter som kommer på posten.

Vill du också vara med och tävla med dina bilder från Östergötland? Klicka dig då in här och skicka in dina bilder via vårt formulär. Där hittar du mer information om tävlingen och kan titta på bildspelen med alla tidigare inskickade bilder.

