Det är inte första gången som Hanif Bali hamnar i blåsväder för sina utspel på Twitter. Det har bland annat skett när han beskrivit en socialdemokratisk debattör som "svagbegåvad" och "din dumma apa" och när han kallat domare för "jävla syltryggar".

Partiet har tidigare markerat flera gånger mot Bali. I mars förra året inleddes en internutredning mot honom efter att Bali spridit mejl på sociala medier mellan utrikesdepartementet och en journalist om en intervju med en ukrainsk människorättsaktivist. Bali tvingades radera bilderna och bad journalisten om ursäkt. Men Bali lämnade också partistyrelsen och slutade tillfälligt att twittra.

Bali blev också kritiserad internt efter ett bildmontage som han publicerade i augusti förra året på sociala medier. Där sågs han posera med en automatpistol i varje hand och två automatkarbiner slängda över ryggen och med texttillägget "Call of duty – Hanif & DN at war". Hans egen kommentar till bilden löd "Press E to destroy DN" (Tryck E för att förstöra DN). Bali tvingades göra avbön och radera bilderna.