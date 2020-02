Stora delar av södra och västra Sverige riskerar att drabbas av starka vindar från lördag morgon till lördag kväll.

Det beror på att vi har ett lågtryck som drar in över landet på lördag, i samband med det tilltar vindarna, säger SMHI:s meteorolog Alexandra Ohlsson.

SMHI har utfärdat klass 1-varningar för mycket hårda vindbyar för Värmland, Västra Götaland förutom inre Dalsland, Halland, Jönköping, Kronoberg, Blekinge och Skåne förutom Österlen, samt Öland och Gotland.

Klass 1-varningar för hårda vindar har även utfärdats för Jämtlandsfjällen, och för hårda vindar och snöfall i Lapplandsfjällen.

Varningarna som vi har utfärdat gäller på flera platser under hela lördagsdygnet, det är först under natten mot söndagen som vi räknar med att vindarna avtar, säger Ohlsson.

Tågtrafiken påverkas

Trafikverket ställer in tågtrafiken under hela lördagsdygnet på sträckorna Håkanstorp-Gårdsjö, Herrljunga-Borås och Varberg-Borås. På sträckorna Uddevalla-Strömstad och Varberg-Borås ställs trafiken in under både lördags- och söndagsdygnet.

Det är för att man förväntar sig hårda vindar och höga vattenflöden. Det sker förebyggande, så ingen ska bli stående ute på banorna om det välter träd över dem, säger Sara Lindström på Trafikverkets presstjänst.

Tågresenärer uppmanas kontakta tågbolagen för mer information.

Ökad beredskap

SMHI varnar för kuling i hela Östersjön, samt i Bälten, Skagerack och Kattegat, samt för mycket höga flöden i stora delar av sydvästra Sverige på grund av stora regnmängder under den senaste tiden.

Elbolaget Ellevio skriver i ett pressmeddelande att det ökar beredskapen i Skaraborg och Bohuslän under helgen med anledning av SMHI:s varningar.

"Enligt prognosen kommer inte helgens hårda vindar påverka lika stora områden som föregående helger, men vi fördubblar beredskapen i de aktuella områdena för att så snart som möjligt kunna avhjälpa eventuella fel", säger Anders Ekberg på Ellevio i pressmeddelandet.