– Kommunen ville att jag, i samband med projektet, skulle visa upp vilken konst jag annars gör. När man jobbar med offentlig utsmyckning finns det vissa ramar och önskemål som man måste följa, vanligtvis jobbar jag mycket friare, så det jag visar upp här skiljer sig en hel del från utsmyckningen av LSS-bostaden, berättar Linköpingskonstnären.

När man kliver in i utställningshallen på Kisa bibliotek är det svårt att inte uppmärksamma Hasti Radpours karaktäristiska korpar. Färgglatt blandas med svartvitt, människor med djur, och uttrycken, ja de är många. I dag ses hon som en av länets mest framstående konstnärer.

– Jag älskar att jobba i min ateljé, konsten betyder allt för mig. Jag varken tänker eller planerar särskilt mycket när jag målar, utan allt bara kommer, men fåglarna har funnits med mig några år. Var de kom ifrån har jag ingen aning om, men vi får se hur länge de blir kvar, säger Radpour och fortsätter:

– Kombinationen mellan människor och djur och deras uttryck har jag alltid intresserat mig av, men det har blivit allt tydligare de senaste åren. Jag tycker om korpar till exempel, de är intelligenta och starka, och passar mitt uttryck väldigt bra.

Med en masterexamen på Konstakademien i Teheran kom Hasti Radpour till Sverige för närmare tolv år sedan. Under årens lopp har hon studerat vid så väl Konstfack i Stockholm som på Linköpings universitet. Förutom en mängd olika utställningar har hon också skapat offentlig konst till den unika Linköpingsstadsdelen Vallastaden.

– Alla konstnärer har nog någon gång frågat sig var de är på väg, men det går aldrig att förutse, det är bara att "go with the flow". Jag vet inte var den här utställningen, eller nästa, leder mig, och det är det som gör konsten så spännande.

Utställningen finns tillgänglig på Kisa bibliotek till och med den 12 mars.