De brandmän som arbetar outtröttligt med att släcka skogsbränderna i New South Wales fick under söndagen en smula respit. Under dagen har vädret varit svalare, med maxtemperaturer på strax under 30 grader.

De senaste dagarnas extremhetta och starka vindar har drivit på brandförloppet markant. Efterlängtade tunga regnfall väntas inte på flera veckor, enligt Reuters – tvärtom spås hettan, med temperaturer på över 40 grader, återvända redan nästa helg.

Framåt söndagseftermiddagen härjade fortfarande av ett hundratal bränder, främst i Blue Mountains-regionen sydväst om Sydney.

Det handlar fortfarande om fyra till sex veckor innan vi kan börja se en förbättring av väderförhållandena, säger Shane Fitzsimmons, New South Wales brandchef.

Stad utplånad

Det lilla samhället Balmoral, cirka tio mil sydväst om Sydney, blev så gott som helt utplånat i lördags av vad som kallas Green Wattle Creek-branden, rapporterar SBS News. Två gånger under de senaste tre dagarna har branden drabbat Balmoral.

Vi har den förkrossande nyheten att det inte finns mycket kvar i staden Balmoral, säger New South Wales premiärminister Gladys Berejiklian.

Samhället med 400 invånare var evakuerat, och ingen av de boende rapporteras ha omkommit i branden.

I torsdags avled två volontärer som arbetade med att släcka Green Wattle Creek-branden i närheten av Balmoral. De båda männen färdades i ett utryckningsfordon som träffades av ett fallande träd, och bilen körde av vägen och kraschade, enligt räddningstjänsten i New South Wales.

Ber om ursäkt

Vid en presskonferens vid räddningstjänsten RFS högkvarter i Sydney säger premiärministern Scott Morrison, som i lördags avbröt en familjesemester i Hawaii, att han förstår att många australier blev upprörda över att han inte stannade i landet och han ber om ursäkt till dem.

Med facit i hand skulle vi ha tagit andra beslut, säger Morrison.

Jag är säker på att australierna är rättvist sinnade och förstår att när man har gett ett löfte till sina barn så försöker man hålla det, fortsätter han förklaringen till varför han åkte på semester.

Under presskonferensen fick premiärministern frågor om huruvida klimatförändringarna kan beskyllas för de förödande skogsbränderna. En viss koppling kan inte förnekas, sade Morrison.

Men folk måste förstå att det inte är trovärdigt att göra direkta sådana kopplingar till en specifik brand, fortsatte han.

Intern splittring

Scott Morrison tillbakavisade också att regeringens klimatpolitik inte skulle vara tillräcklig.

Jag accepterar inte anklagelsen att Australien inte tar sitt ansvar. Vi möter och överskrider våra klimatmål – något som väldigt få länder kan säga.

Uttalandet går stick i stäv med vice premiärministern Michael McCormack, som i lördags uppgav att Australien "absolut" måste trappa upp sina ansträngningar i kampen mot den globala uppvärmningen, enligt Sydney Morning Herald.