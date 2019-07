Sjukvård Patienter som gjort ett hjärtklaffbyte har en kortare livslängd än normalbefolkningen, visar en studie vid Karolinska institutet (KI). Värst drabbas de som bytt aortaklaff innan de fyllt 50 år, med en förväntad minskad livslängd på 4,4 år. För opererade patienter i genomsnitt var den förväntade livslängdsförkortningen 1,9 år. Men helt utan operation har patienter bara en genomsnittlig livslängd på 2–3 år.

Studien, som omfattar 23 000 patienter som genomgått ett hjärtklaffbyte, kan vara till nytta för både patienter och vårdgivare, enligt Natalie Glaser, läkare och forskare vid KI.

"Nu kan vi informera patienter på ett bättre sätt om den långsiktiga prognosen efter operationen", säger hon i ett pressmeddelande.

Resultaten av studien publiceras i tidskriften Journal of the American College of Cardiology.