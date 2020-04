Mitt under pågående högskoleprov våren 2018 slog polisen till mot fuskligan. Då hade man under några intensiva veckor utrett och spanat på de misstänkta, efter att man fått in en anmälan om att det pågick ett omfattande och organiserat fusk med proven.

Huvudpersonerna bakom fusket, som tillsammans drev firman HP-hjälpen som sålde fuskpaket till provdeltagare runt om i landet, döms nu till mellan två och tre och ett halvt års fängelse av Norrköpings tingsrätt.

Männen döms för medhjälp till osann försäkran, grovt brott, och även för bland annat bokföringsbrott och skattebrott då de inte bokfört och redovisat inkomsterna från verksamheterna. Två av männen döms också för penningtvättsbrott. Även en 32-årig kvinna döms för penningtvättsbrott till villkorlig dom och böter.

Kortare straff

Ytterligare en person, en 57-årig man, döms för att ha hjälpt till i verksamheten och får villkorlig dom. Tingsrätten dömer också 23 provskrivare som utnyttjat fusktjänsterna för grov osann försäkran till villkorlig dom och böter.

I den tidigare domen dömdes huvudmännen till fängelse i mellan tre och ett halvt och sex år, vilket är betydligt längre straff än vad som nu dömts ut. Förklaringarna till det är flera, enligt rådman Magnus Dahlberg.

Vi har inte haft har riktigt haft samma material och vi har inte funnit åtalen styrkta i samma omfattning som den tidigare tingsrätten och det påverkar naturligtvis straffen, säger han.

Inför denna rättegång återkallade åklagaren en del bevisning, enligt Magnus Dahlberg. Bland annat beslagtagna meddelanden mellan närstående som inte är tillåten.

Sedan har vi också gjort lite olika bedömningar när det gäller skattebrotten och en självständig bedömning i påföljdsfrågan utefter vad vi funnit bevisat, säger Magnus Dahlberg.

Jävig domare

I januari förra året meddelade Norrköpings tingsrätt för första gången dom i målet. Även då fälldes huvudmännen för brott liksom 23 köpare av fuskpaketen. Även några andra personer som haft anknytning till verksamheten dömdes.

Ett halvår senare kom beskedet att domen ogiltigförklaras och att hela förhandlingen måste tas om. Göta hovrätt hade nämligen gjort bedömningen att juristdomaren i tingsrätten varit jävig på grund av uttalanden han gjort vid ett juristklubbsmöte. Uppgifterna kom fram genom en utomstående advokat som var med vid mötet.