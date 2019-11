De gigantiska distributionscentraler där beställningar sorteras, förpackas och skickas ut till kund är centrala för näthandelsjätten Amazons affärsmodell. Men de är också farliga för de anställda.

Under 2018 noterades 9,6 allvarliga arbetsskador per 100 heltidsanställda anställda på Amazons lager. Det är mer än dubbelt så högt som genomsnittet i den amerikanska lagersektorn – fyra allvarliga arbetsskador per 100 anställda och år – rapporterar Center for Investigative Reporting (CIR), en ideell organisation för undersökande journalistik.

"Agera mer aggressivt"

Amazon menar att siffrorna är ett resultat av att företagets tillbudsrapportering är mer effektiv än konkurrenternas.

"Det finns en dramatisk grad av underrapportering av arbetsolyckor i hela branschen – vi insåg det här 2016 och började agera mer aggressivt för att rapportera alla skador oavsett hur stora eller små", skriver e-handelsgiganten till CIR.

300 paket i timmen

Den förklaringen motsägs dock av tidigare Amazonanställda, som vittnar om hur de tvingades åsidosätta säkerhetsföreskrifter för att hinna med det tempo företaget kräver.

54-åriga Kalifornienbon Candice Dixon förväntades plocka och scanna 300 paket i timmen – ett var elfte sekund – för att möta målen. Varje arbetsmoment mättes och den som inte höll takten fick skriftliga varningar och riskerade uppsägning. Dixon klarade några månader innan hennes rygg sade stopp. I dag lider hon av kronisk smärta och är oförmögen att arbeta.

För Amazon är det enda som betyder något att få jobbet gjort och leverera snabbt utan att de förstår hur det påverkar oss och våra kroppar, säger hon till CIR.