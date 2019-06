Animalieproduktionen står för cirka 15 procent av utsläppen av växthusgaser. När det gäller privat konsumtion är utsläppen av växthusgaser cirka åtta ton per person och år i Sverige. Två av dessa åtta ton beräknas maten stå för. Kött är det som står för mest utsläpp när det gäller maten. Därför behöver köttproduktionen minska, om vi ska nå målen på totala konsumtionsutsläpp på under två ton per person och år.

Växtbaserade livsmedel innebär lägre klimatpåverkan.

Källor: Jordbruksverket och Naturskyddsföreningen