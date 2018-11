FN har tidigare ställt frågan om Sverige kan tänka sig att stå värd för eventuella samtal.

Vi förbereder oss för att vi, när parterna är redo, ska kunna ta emot dem i Sverige. Här litar vi också på (FN-sändebudet) Martin Griffiths och vi hoppas att det blir av, det behövs för alla som svälter och dör i Jemen. Det är hög tid att vi faktiskt får till fredssamtal, säger Wallström.

Hon hoppas att ett möte kan bli av redan under november.

Vi försöker stötta Griffiths i allt han gör och uppmanar parterna att sätta sig vid bordet.

Avtal för rebellvård

Det senaste försöket att nå en lösning i den konflikt som har trasat sönder Jemen i nästan fyra år kollapsade redan före start. Men efter att ha träffat ledare för Saudiarabien och Förenade arabemiraten – som strider på president Abd Rabbu Mansur Hadis sida – ser Storbritanniens utrikesminister Jeremy Hunt lite mer positivt på utsikterna att få till nya fredssamtal.

I mina möten har vi gjort framsteg vad gäller att få bort det största hindret vid tidigare förslag till fredssamtal och staka ut en trovärdig väg mot militär nedtrappning, säger Hunt enligt AFP.

Enligt den brittiske utrikesministern innebär det att Saudiarabien har gått med på att 50 Huthirebeller ska få lämna Jemen för vård i Oman, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Att skadade rebeller inte tilläts lämna landet angavs som en av anledningarna till att de planerade samtalen i Genève i september aldrig blev av – eftersom Huthiföreträdarna vägrade att dyka upp.

Lugnare i hamnstad

I den rebellkontrollerade västkustsstaden al-Hudaydah (Hodeidah) tycks situationen ha lugnat ned sig under tisdagen, efter två veckors intensiva strider. Runt 600 personer har dött under dessa strider, varav många civila. Så sent som på måndagskvällen bombades delar av staden i två lufträder.

Hamnstaden är viktig för att mat och andra förnödenheter ska nå civilbefolkningen och den saudiledda koalitionen har blockerat flera vägar runt omkring den.

Sändebudet Martin Griffiths ska underrätta FN:s säkerhetsråd om läget i Jemen den 16 november.