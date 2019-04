Hotet mot Telias huvudkontor kom in under tisdagsförmiddagen. Polisen bedömer det inte som reellt, men var ändå på plats vid kontoret under dagen, enligt nyhetsbyrån NTB.

Vi har särskilda kriterier för att värdera hot och vi har bedömt detta som ett ospecifikt hot och inte reellt, Men att framföra hot är i sig straffbart så vi utreder saken, säger Tor Jøkling vid Oslopolisen til l Nettavisen.

Kristian Fredheim, kommunikationschef vid Telia i Norge, bekräftar för Nettavisen att hotet är direkt kopplat till filmen.

Det här är ett konkret polisärende och vi har en bra dialog med polisen och säkerheten för våra anställda är det viktigaste att prioritera, säger Fredheim.

Filmen har inte visats i Sverige.

Det är en film för den norska marknaden, säger Ralf Bagner, pressansvarig på Telia Company i Sverige, till TT.

Det är givetvis allvarligt och vi samarbetar fullt ut med polisen, säger han om hotet.

I filmen som har publicerats i sociala medier som Facebook och Instagram finns bland annat en sekvens där en kvinna tar av sig en hijab, medan en annan tar på sig sin. Budskapet är valfrihet och tittaren uppmanas att vara trygg, fri och sig själv.