Det var vid 05.30-tiden på torsdagsmorgonen som Noa, Nationella operativa avdelningen vid polisen, gjorde ett gripande på en adress i Malmslätt. Östgötapolisen hade kontaktats för att förstärka vid gripandet.

– Ingångsvärdena var sådana att det kunde finnas risker vid ingripandet, därför skickade vi större resurser, säger Björn Öberg, presstalesperson på polisen.

Läs mer: Stor polisinsats under morgonen: "Skickade större resurser"

Mannen, som är i 30-årsåldern, greps och anhölls och är nu misstänkt för grovt olaga hot. Ärendet har lämnats över till åklagaren Erik Gunneland Dahlbäck:

– Det handlar om en person som över internet har hotat Säpo, säger han.

– Hotet var sådant att man gick in med stora resurser.

Hotet kom in under onsdagen via ett kontaktformulär, och Erik Gunneland Dahlbäck beskriver det som ett allvarligt hot mot polispersonal på säkerhetspolisen.

Är det inte ett ovanligt tillvägagångssätt att skicka in ett sådant hot via ett kontaktformulär på nätet?

– Det kan nog upplevas som ett smidigt sätt om man inte vill använda sin egen mejladress, men det gick att spåra ganska snabbt ändå, säger Erik Gunneland Dahlbäck.

Om själva hotet säger åklagaren så här:

– Personen verkar inte ha haft möjlighet att verkställa detta. Just nu verkar det inte vara ett alltför skarpt hot.

Mannen som nu sitter anhållen kommer att förhöras under torsdagen. Det är Noa som utreder ärendet men Erik Gunneland Dahlbäck kommer att hantera det under de närmaste dagarna:

– Vi vet väldigt lite om vad det här rör sig om än så länge, säger han.

– Mannen är inte känd för något sådant här sedan tidigare.

Björn Öberg säger att mannen finns med i brottsregistret men då för mindre brott som trafikförseelser, men inte för någon tyngre brottslighet.