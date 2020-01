Sjukvård Influensaaktiviteten i landet är fortfarande på låg nivå, enligt Folkhälsomyndighetens veckorapport.

"Erfarenheter från tidigare säsonger visar att influensaaktiviteten ofta mattas av under julhelgen när många är lediga, men tar vanligtvis fart igen när många återvänder till arbete och skola efter årsskiftet", skriver myndigheten.

Under årets sista vecka rapporterades 266 fall, enligt preliminära siffror. Götaland hade flest antal, medan Norrland hade flest fall per invånare. Veckan dessförinnan rapporterades det in 274 fall. Både webbsökningar och samtal till 1177 Vårdguiden visar på låg aktivitet.