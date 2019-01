Ett fraktfartyg gick sent under söndagskvällen på grund på Göta älv utanför Lilla Edet. Fartyget tog in vatten och en räddningsinsats påbörjades.

Vi har styrkor från Lilla Edet och Stenungsund på plats och de håller på att pumpa ut vatten, säger Erik Leveau på räddningstjänsten i Stenungsund.

Polisen misstänker inget brott i samband med olyckan, snarare att det kan handla om ett motorhaveri. Polisen har lämnat platsen, men räddningstjänsten är fortfarande på plats. Fartyget är förtöjt och det läcker inte olja.