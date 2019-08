Minneslopp för Kim Wall anordnas den 10 augusti på flera platser i världen.

I vissa fall är det organiserade lopp med anmälningsavgifter, som tillfaller Kim Walls minnesfond, och i andra fall spontana samlingar av löpare, som uppmanas skänka pengar till fonden.

Loppet i Gislövs läge utanför Trelleborg, där journalisten Kim Wall växte upp, är inget tävlingslopp. Inga nummerlappar delas ut och ingen tidtagning sker.

I år går det att välja att springa eller gå slingor om antingen tio kilometer eller fem kilometer. Första start sker klockan nio. Över 300 deltagare är föranmälda, men det går även bra komma oanmäld.

Kim Wall var en svensk frilansjournalist, född 1987 i Trelleborgstrakten. Hon studerade bland annat journalistik och internationella relationer på Columbia University i New York. Hon läste även vid London School of Economics and Political Science.

Wall arbetade för flera internationella tidningar, som brittiska The Guardian, amerikanska The New York Times och The South China Morning Post i Hongkong.

Wall rapporterade från exempelvis Sri Lanka och om turismen i jordbävningsdrabbade Haiti. Kim Walls reportage om klimatförändringar och kärnvapenprov på Marshallöarna har prisbelönats.

Kim Wall hittades död i augusti 2017. Danske ubåtsbyggaren Peter Madsen dömdes av Köpenhamns byret (tingsrätt) till livstids fängelse för mord. Påföljden överklagades till landsretten (hovrätten), som fastställde livstidsstraffet.

En fond har skapats i Kim Walls minne, som årligen delar ut stipendier till kvinnliga journalister. Utdelningen sker på hennes födelsedag den 23 mars.