– Jag har ungefär hundra kubikmeter skog som har förstörts av granbarkborren. Jag började fälla och köra ut sjuka granar i september förra året och nu i veckan körde jag ut det sista och det blir ved alltihop. Nu finns det inte en enda gran kvar som är utsatt för borren, säger han.

Efter att stormen Gudrun i början av januari 2005 fällt skog för miljardbelopp kom nästa dråpslag för skogsägarna, granbarkborren.

– För min del blåste 600 kubikmeter skog ner och året efter stormen kom granbarkborren som ställde till det ytterligare, säger Matz Ödgård.

|

Han berättar att han köpte 15 fällor som fångade granbarkborrar i mängder.

– Jag hade statistik på varenda borre under våren 2006 och fångade in över 100 000 granbarkborrar varje dygn. Fällorna jag köpte då använde jag även i höstas, då det under ett dygn kom runt 12 000 granbarkborrar i fällorna, och kommer nu att sätta upp fällorna igen, då det med stor sannolikhet kommer nya svärmar av insekten. Det som kan hålla dom borta är en kall och regnig vår och sommar, säger Matz Ödgård.

Bo Wall är områdeschef på Södra. Även han säger att granbarkborrarna kan bli en utmaning för skogsägare.

– Det kommer att bli en stor utmaning när barkborrarna börjar svärma i april. Prognoserna pekar på att det kommer att bli ytterligare stora angrepp på granskogen i Kinda. Det kommer att lysa rött och brunt lite varstans i skogarna som ett bevis på att granbarkborrarna har varit i farten.

|

I hela Södras område i Götaland har skog för drygt en miljon kronor skadats efter värmen och torkan under sommaren 2018.

– Mycket pekar på att det blir skador för ytterligare en miljon i år. Jag vill påstå att vi har ett värre läge nu än efter stormen Gudrun. Det viktigaste är att få bort angripen skog så fort som möjligt, säger Bo Wall.

|

Bertil Jansson är skadereglerare på Länsförsäkringar:

– Det har varit ett tufft år för våra skogsägare. Vi har gjort en sammanställning som visar att det har kostat 15,6 miljoner kronor för länets skogsägare efter granbarkborrens framfart så här långt.

|

– Jag har laddat upp med fem nya större fällor som komplement till de mindre jag har. Jag står rustad för att ta upp kamp igen mot granbarkborren i vår och sommar, säger Matz Ödgård.