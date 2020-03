För tredje gången på tre veckor har de 27 EU-ländernas stats- och regeringschefer samlats framför sina datorer för att hålla toppmöte om coronaviruset och dess härjningar.

Återigen handlar det om att stämma av läget och betona vikten av att länderna inte stänger sina gränser för viktiga transporter och godsflöden. Och helst också hjälper varandra med utrustning och expertis.

"Vi kommer att göra allt som krävs för att skydda våra medborgare och komma över krisen", heter det i ett utkast till gemensamt mötesuttalande som läckt ut på förhand.

Ilsken Conte

Italien – EU:s hittills värst drabbade land – slår dock bakut.

"För försiktigt", förklarar premiärminister Giuseppe Conte i ett uttalande från det italienska regeringskansliet, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

"Vi måste reagera med nyskapande finansiella instrument", anser Conte i uttalandet, som lämnades mitt under mötet.

Enligt nyhetssajten Politico Europe vill Conte ge EU:s "fem presidenter" – kommissionsordföranden, permanente rådsordföranden, parlamentets talman, centralbankens chef och eurofinansministrarnas mötesordförande – tio dagar på sig att komma med förslag på drastiska åtgärder.

Även Spaniens premiärminister Pedro Sánchez uppges stödja den tanken.

Euroobligation?

Inför toppmötet har de två länderna tillsammans med sju andra länder i främst södra Europa skickat brev till EU:s permanente rådsordförande Charles Michel med önskemål om att skapa en sorts gemensam euroobligation.

Idén gillas emellertid inte alls av en rad tunga euroländer i norr, som Tyskland och Nederländerna.

I förslaget till utkastet inför torsdagsmötet kunde man därför endast om luddigare ordalydelser med löften om att agera "i solidarisk anda" och med åtgärder som "kommer att trappas upp".

Contes motstånd gör nu att hela uttalandet tills vidare hänger i luften.

"Vår plikt"

Parallellt med toppmötet har även EU-parlamentet en högst annorlunda samling.

Inne i lokalerna i Bryssel finns endast ett fåtal ledamöter på plats. Merparten av de 705 sitter i stället uppkopplade i sina hemländer för att kunna rösta via e-post.

Vi genomlever en extraordinär situation. Men demokratin kan inte stängas av. Det är vår plikt att fortsätta arbetet, säger talman David Sassoli.

Torsdagssittningen är till för att rösta igenom ett antal viktiga coronabeslut.

Det handlar dels om att öppna upp EU-fonder för stöd till hälsovården, småföretag och arbetsmarknadsåtgärder, dels om att tillfälligt häva EU-regler om hur många flygningar olika flygbolag behöver genomföra för att behålla sina attraktiva så kallade slottider när det gäller start och landning på flygplatser i EU.

Inga tomma plan

Den regeländring som nu föreslås ska gälla retroaktivt från den 1 mars till åtminstone den 31 oktober.

Annars kommer flygbolagen att flyga tomma plan för att inte bli av med de här rättigheterna och det är naturligtvis fullt vansinne, konstaterar svenske ledamoten Johan Danielsson (S) i en pressbriefing med svenska journalister – också den via webben.

Några problem att få igenom förslagen väntas in. De två första omröstningsomgångarna gick igenom med näst intill enhällig majoritet. En sista omröstning sker sent under torsdagskvällen.