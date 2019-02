– Jag har egentligen massor att göra hemma, med flera byggprojekt igång, men samtidigt är det en stimulans att få komma ihop med människor och använda mina kunskaper. Jag trivs väldigt bra med det, så nu har jag lovat kommunen att fortsätta att vara behjälplig med mindre uppgifter på timtid, förklarar Tommy Johansson som för dagen, när vi träffar honom i kommunhuset, arbetar med en stor bostadsundersökning.

Den före detta kommun- och samhällsbyggnadschefen kan mycket väl ha gjort sitt sista uppdrag för Kinda kommun, eller så har han inte det. Han gick nämligen i pension redan för tre år sedan när han avslutade sin tjänst som bildningschef i Linköping, men under aningen turbulenta former, när Kinda under våren 2016 plötsligt stod utan kommunchef, tog han upp karriären igen, och blev kvar.

– Det var absolut inte avsikten, hade jag inte trivts så bra som jag gjort hade jag inte varit kvar så här länge. Jag tycker om enkelheten i Kinda, närheten till medborgarna, medarbetarna och politiken. Alla vill kommunens bästa, även om det tar sig lite olika uttryck, och sedan är det bara att strukturera det målet i praktiken, säger den nyfyllda 69-åringen Tommy Johansson.

Hans erfarenhet är minst sagt bred. Den något brokiga karriären började inom byggbranschen som snickare och senare också arbetsledare. Därefter sadlade han som 30-åring om till lärare och efter sju år var han rektor på Anders Ljungstedts gymnasium i Linköping. Den tjänsten ledde i sin tur till att han blev projektledare för det nationella projektet Kunskapslyftet som kom att bli hans väg in i den byråkratiska världen.

– Det var ett fantastiskt roligt projekt som hade i syfte att omdana vuxenutbildningen i landet. I Linköping var arbetet väldigt framgångsrikt, om man får skryta lite, och vi lyckades verkligen att få till det otroligt bra, vi var ett grymt gäng. Detta ledde till att jag fick ett gäng nationella uppdrag för bland annat Skolverket och SKL.

Omkring tolv år senare tog han på allvar steget in i kommunhuset och påbörjade sin tjänst som bildningschef inom Linköpings kommun. Nu har han, i tre års tid, varit en del av Kindas ledning och förutom att han har slutfört en rad olika projekt har han också löst upp flera infekterade knutar och konflikter.

– För några år sedan uppstod det en jättekonflikt mellan Itsam och Vökby, med advokater inblandade, och att vi löste den frågan, som var otroligt infekterad, det är jag jättenöjd med. Jag ordnade till ett möte, diskuterade spelregler med båda parter, och sedan satte vi oss ned för att tolka och reda ut det hela. Efter en timma var det klart, berättar Johansson och fortsätter:

– Jag brukar säga att Jan Eliasson är min förebild, han är expert på att lösa upp knutar. Jag tror att byggbranschen, med strukturen som finns där, har präglat mig ganska mycket. Ibland stod man inför ett tomt gärde, man var verkligen tvungen att börja från början, reda ut förutsättningarna och ta det därifrån. Det har nog gynnat mig i chefsskapet.

Vid årsskiftet gick han, för andra gången i ordningen, officiellt i pension, men under årets första månad har han arbetat med att slutföra ett gäng uppdrag han påbörjat, däribland konflikten i Pinnarp och upphandlingen av Café Columbia. Nu kan han i lugn och ro fokusera på byggprojekten hemma, och att återuppta golfandet.

– Ja nu känner jag att jag har knutit ihop påsen. Jag är jättenöjd med de nya cheferna som rekryterats, de innehar en hög kompetens, så det känns så tryggt och skönt att lämna över ansvaret till dem.