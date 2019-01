– Det började i princip direkt när jag flyttade hit att lukta vedervärdigt från soprummet och rätt in i mitt sovrum, de dagar och nätter jag hade fönstret öppet, säger Jan Pantzar.

Byggnaden som i dag är ett soprum byggdes för många år sedan för att ha en värmeväxlare i. När sopluckorna i trapphuset pluggades igen för sex/sju år sedan blev byggnaden istället soprum.

– Ja, och det var då besvären med den vidriga lukten började. Byggnaden hade sopluckor utan lock på långsidorna, en dörr på gaveln som var otät. Dessutom var det öppet nertill och upptill på byggnaden, så det var inte så konstigt att det luktade väldigt illa, säger Jan Pantzar.

Inte nog med att det luktade vidrig.

– Det flög in spyflugor både hos mig mina grannar. För ett par år sedan slängdes matrester in i soprummet som hade tinat upp efter att en lägenhetsinnehavare varit borta en och en halv månad och under den tiden hade frysboxen gått sönder. Då var det liklukt, kan jag lova, säger Jan Pantzar och fortsätter:

– Jag har klagat flera gånger hos Kindahus, men ingenting har hänt. Jag fick bland annat till svar att tunnorna inte fick ha lock för sophämtningens skull, vilket visade vara helt fel efter att jag prata med de som har hand om hämtningen.

I september förra året hade hyresgästföreningen ett möte i Rimforsa på vilket hyresförhandlare Joel Jonsson från Hyresgästföreningen region syd deltog.

– Jag tog med Joel till soprummet och han sa "så här kan ni inte ha det", säger Jan Pantzar som själv är engagerad i hyresgästföreningen Kinda-Ydre.

Efter mötet i Rimforsa tog det fart. Sopinkasten på långsidorna byggdes igen. Kärlen inne i soprummet fick lock och ny och tät dörr sattes dit och väggarna blev hela både upp mot taket och ner till marken.

– Äntligen får man säga. Jag är riktigt nöjd att det blev ordning på soprummet och framförallt att den stinkande lukten och likaså alla råttor som har far in och ut från byggnaden har försvunnit. Men viss besvikelse finns det ändå, då det tog så lång tid innan något gjordes åt soprummet. Fyra år är en lång tid, säger Jan Pantzar.

Jan Skarin är vd på stiftelsen Kindahus:

– Det är klart att fyra år är väldigt lång tid, men det var före min tid som vd. Nu är det åtgärdat och vi ska titta över sophanteringen överlag vid våra fastigheter i Rimforsa och Kisa. Det kommer krav om några år på hos hyresvärdar att vi ska ha byggnader för källsortering och det kommer att bli stora kostnader för oss. Vi behöver några år på oss för att planera inför detta.