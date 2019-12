Den 11 mars 2011 inträffade en jordbävning och tsunami som ledde till en allvarlig kärnkraftsolycka i Fukushima, Japan. Jordbävningen var av en av de högsta magnituderna som någonsin har observerats. Kärnkraftverket Fukushima Dai-ichi, med sex reaktorblock, var konstruerat för att stå emot jordbävningar och flodvågor, däremot inte flodvågor av höjden som följde på jordbävningen den 11 mars 2011.

Ordinarie elmatning, reservkraft, ställverk samt batterier vid de tre reaktorer som vid tillfället var i drift slogs ut helt. Och trots att all elförsörjning till reaktorerna var utslagen lyckades driftledningen och operatörerna med att i varierande grad upprätthålla kylningen till reaktorerna med hjälp av kylsystem som drevs med ånga som produceras via reaktorn, eller i fallet med reaktor 1 via en så kallad hjälpkondensor. Insatserna var i längden otillräckliga då kylningen slutligen upphörde varpå reaktorerna överhettades med en härdsmälta som följd.

Fukushimaolyckan räknas som den mest förödande kärnkraftsolyckan efter Tjernobylolyckan 1986. Fukushimas slutliga katastrofklassificering räknas enligt INES-skalan i samma klass som olyckan i Tjernobyl.

2016 medgav Japan officiellt att en anställd på det förstörda kärnkraftsverket, en man i 50-årsåldern, hade avlidit i cancer till följd av radioaktiv strålning.

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten.