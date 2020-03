Än har de inte begravt mig, säger den forne vicepresidenten Biden på en jublande valvaka i Los Angeles.

Just där, i Kalifornien, lär han inte vinna. Jättedelstaten står för en tredjedel av alla delegater under supertisdagen, men är så vänster med USA-mått mätt att Vermont-senatorn Sanders är storfavorit.

Men Biden segrar i flera jämna delstater där Sanders lagt mer pengar och varit mer välorganiserad. Och sammanlagt kan Barack Obamas gamle parhäst därmed komma att ligga först i delegaträkningen när alla resultat från supertisdagen är klara.

För alla som har slagits ned, räknats ut, lämnats kvar – detta är vår kampanj, säger Biden, enligt medier på vakan i Los Angeles.

Vi är i högsta grad levande!

Det är en makalös vändning av 77-åringen, som var i kris efter Iowa med flera delstater i februari. Själv kallar han i ett Twitter-inlägg den nya trenden för "Joementum".

Därmed har övriga kvarvarande aspiranter – Tulsi Gabbard, Elizabeth Warren och Michael Bloomberg – lämnats långt efter.

"Kommer att vinna"

Sanders fortsätter dock att gå starkt, och primärvalsprocessen ser nu ut att bli ett tydligt envig mellan den 78-årige vänstermannen och mittenalternativet Biden.

Vi kommer att vinna eftersom folk förstår att det är vår kampanj, vår rörelse, som är bäst positionerad att besegra Trump, säger Sanders på sin valvaka, som även den bjöd på firande stämning.

Många anhängare till Sanders är dock besvikna efter de oväntat låga siffrorna i flera delstater på tisdagen.

Men hans idéer finns där ute nu, oavsett vad som händer, säger 58-åriga Wendy Simbers till nyhetsbyrån AFP på valvakan.

Avgörande nu blir hur de förlorande aspiranterna reagerar, om någon hoppar av och i så fall ger sitt stöd till Biden eller Sanders.

Den stora besvikelsen står Michael Bloomberg för. Han kom in i kampen sent, och lade stort fokus på supertisdagen. Men miljardären och den tidigare New York-borgmästaren vann inte någonstans, med undantag för lilla Amerikanska Samoa, där han får varannan röst.

Bloombergs stab har tidigare sagt att det handlar om att vinna delegater, och inte delstater. Men talespersoner erkänner nu att han kommer att "omvärdera" sin kampanj, utan att rakt ut säga om han lutar åt att hoppa av.

Kan inte ändra

Inte heller Warren har signalerat vad som väntar nu. Hennes mest svidande nederlag på tisdagen lär vara hemstaten Massachusetts, där Joe Biden segrade.

Det finns ingen väg framåt för henne, säger en källa nära senatorn till CNN.

Det vore ovärdigt för henne att fortsätta.

Och även tidigare avhoppade aspiranter fortsätter att spela roll. Förhandsröstandet har pågått ett tag, och lockat många väljare i en del delstater – vilket blir ett osäkerhetsmoment.

Och de kan inte ändra sig, så rösterna på Klobuchar, Steyer och Buttigieg finns inte längre i mixen, säger Dennis Goldford, professor i statsvetenskap vid Drake University i Des Moines.

Så vi vet inte hur de hade röstat om de röstat senare.