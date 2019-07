Raab var brexitminister under Theresa May, men avgick i protest mot det utträdesavtal som May förhandlat fram med EU. Nu tar han över efter Jeremy Hunt, som tävlade med Johnson om partiledarposten. Hunt twittrade att han hade erbjudits en annan ministerpost men tackat nej.

Ytterligare några ministerposter har tillsatts. Johnson har utsett Sajid Javid till ny finansminister. Han var tidigare inrikesminister. Priti Patel blir ny inrikesminister. Hon har tidigare varit biståndsminister men avgick 2017 efter att det framkommit att hon haft hemliga möten med israeliska toppolitiker och organisationer.

Lovar fullfölja löftet

Sedan han mött drottning Elizabeth II och formellt fått uppdraget att bilda regering for Storbritanniens färske premiärminister till den nya bostaden på 10 Downing Street i London där han höll sitt installationstal.

Han gick rakt på den fråga som fört honom ända till landets högsta politiska ämbete – brexit.

Jag är här för att meddela er att tvivlarna har fel. De som satsar emot Storbritannien kommer att förlora stort för vi kommer att återskapa förtroendet för vår demokrati. Vi kommer att fullfölja parlamentets löfte till folket och lämna EU den 31 oktober.

Ska ena Storbritannien

Premiärministern tog även tillfället i akt att utlova 20 000 fler poliser, upprustad sjukvård och högre ekonomisk trygghet för äldre.

Allt detta, menade Johnson, är en del i det arbete som nu påbörjas för att ena ett det splittrade Storbritannien.

Även om drottningen precis har hedrat mig med det här fantastiska ämbetet så är mitt jobb att tjäna er. Om det finns en sak som politikerna måste komma ihåg är det att ni är våra chefer, sade Johnson.

Tusk vill ha detaljer

Under ett installationstal som mestadels handlade om inrikespolitik vände sig Johnson som hastigast till kontinenten.

Vänner i Bryssel och EU, jag är övertygad om att vi kan nå en överenskommelse, sade premiärministern utan att gå närmare in på hur en sådan ska se ut.

Bland de som efterfrågar klarhet finns EU:s permanente rådsordförande Donald Tusk, som redan i sin gratulation till Johnson satte press på brexitbesked.

"Jag ser fram emot att träffa dig för att diskutera – i detalj – vårt samarbete", skrev Tusk i ett uttalande.

Irlands premiärminister Leo Varadkar kallade Boris Johnsons förhoppning om ett omförhandlat avtal med EU orimligt.

Det kommer inte att hända, sade Varadkar, i en intervju på irländsk tv.

Löfven gratulerar

Tysklands Angela Merkel fokuserade i sina skriftliga gratulationer på framtiden och uttryckte en önskan om goda relationer. "Banden mellan våra länder utmärks av djup vänskap och nära samarbete", skrev förbundskanslern.

Sveriges statsminister Stefan Löfven (S) var också snabb med att gratulera sin nye kollega.

"Relationerna med Storbritannien är viktiga för Sverige, inte minst för handeln och säkerheten, det kulturella utbytet, för forskning och utbildning. Jag ser fram emot ett nära och förtroendefullt samarbete", säger statsministern i ett uttalande där han också kommenterar brexit:

"Det är vår förhoppning att Storbritanniens utträde ur EU ska ske ordnat."

Ovationer för May

Innan hon lämnade premiärministerposten deltog Theresa May i en sista parlamentarisk frågestund. Hon sade att hon var glad över att någon som är angelägen om att skapa "en ljus framtid för det här landet" tar vid.

Alla hennes kolleger var dock inte lika nöjda med ledarskiftet. Flera regeringsmedlemmar hade sedan tidigare meddelat att de tänkte avgå om Johnson tog över. Finansminister Philip Hammond lämnade in sin avskedsansökan kort efter Johnsons installationstal. Även försvarsministern Penny Mordaunt, handelsminister Liam Fox och näringsminister Greg Clark aviserade att de avgår.