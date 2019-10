Tack vare en växande kvinnorättsrörelse har en rad jämställdhetsreformer införts i Jordanien under de senaste åren.

2017 slopades lagen som lät en våldtäktsman undgå straff om han gifte sig med sitt offer. Samma år slopades också det lagtillägg som erbjöd strafflindring för män som mördat kvinnor av hedersskäl.

Men stora utmaningar kvarstår. Den jordanska lagstiftningen gör fortfarande skillnad på män och kvinnor i frågor som giftermål och skilsmässa, arvsrätt och självständighet.

Abort är helt förbjudet, även då kvinnan blivit våldtagen.

Ett kryphål i frågan om hedersvåld kvarstår i och med paragraf 340. Enligt den garanteras en man som påträffar en kvinnlig familjemedlem i färd med att begå "otukt" – alltså utomäktenskapligt sex – och mördar henne strafflindring.

2017 uppskattades Jordanien ha bland den högsta frekvensen av hedersmord per capita i världen.

Källa: Reuters, Human Rights Watch, Amnesty

Rapporten, "Imprisoned women, stolen children: policing sex, marriage and pregnancy in Jordan", bygger på 121 djupintervjuer med kvinnor i Jordanien under perioden juni 2018 – oktober 2019.

Tio organisationer har också tillfrågats.

Källa: Amnesty