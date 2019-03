"Att avsiktligt ta en annan människas liv är fel", planerar Newsom att säga när han skriver under dekretet sent under onsdagen svensk tid.

Beslutet gäller alla dödsdömda i Kalifornien och bygger på guvernörens lagliga makt att omvandla straff. Vanligtvis brukar sådan typ av strafflindring ske på individnivå, men i det här fallet sänks straffet för alla 737 dömda.

De dödsdömda fångarna släpps dock inte fria och Newsoms beslut kan hävas av en framtida guvernör. Tre andra delstater – Oregon, Colorado och Pennsylvania – har infört liknande stopp av verkställandet av dödsstraff.

Omoraliskt och dyrt

Demokraten Gavin Newsom har länge varit öppen med sitt motstånd mot dödsstraffet, han har bland annat kallat det omoraliskt och kostnadskrävande.

När dekretet införs planerar han att understryka att dödsstraffet slår orättvist mot minoriteter och mentalsjuka, att staten ibland avrättar felaktigt dömda, att det är dyrt och att det inte ökar säkerheten för medborgare, enligt förberedda kommentarer som tidningen USA Today tagit del av.

"I USA avrättar vi fler människor än någon annan demokrati på jorden. Under 2017 sällade sig USA till Iran, Irak, Saudiarabien, Somalia, Pakistan, Kina och Egypten som de som genomför flest avrättningar", planerar Newsom att säga.

I San Quentinfängelset norr om San Francisco, där Kalifornien genomför avrättningar, har dock inget dödsstraff verkställts sedan 2006.

Avskräckande effekt?

Dödsstraffet är omdebatterat i USA och stödet för det har dalat de senaste årtiondena.

Men fortfarande är en majoritet, 54 procent, för att mördare straffas med döden, enligt en opinionsmätning som Pew Research Center publicerade i höstas. De som förespråkar dödsstraffet hävdar att det har en avskräckande effekt och att det räddar liv, då många mördare är återgångsförbrytare.

Debatten tog ytterligare fart genom de dokumenterade fall av långa dödskamper som 2014 ägde rum i Ohio, Oklahoma och Arizona. Då användes experimentella kombinationer av substanser eftersom flera läkemedelsbolag, främst av etiska skäl, slutat att sälja det kraftiga sömnmedel som tidigare användes i dödssprutan. Fortfarande pågår visst experimenterande med kombinerade droger i dödssprutan, något som i flera fall lett till överklaganden.