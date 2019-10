USA:s militär har genomfört en attack i nordvästra Syrien. Terrorrörelsen IS högste ledare Abu Bakr al-Baghdadi tros ha dött i insatsen enligt samstämmiga källor.

President Donald Trump gav order om insatsen för en vecka sedan, enligt Newsweek , som var först med att rapportera om nyheten.

"Någonting stort har just hänt", twittrade presidenten vid 4-tiden i natt utan vidare förklaring. Han ska vid 14-tiden i dag, svensk tid, göra ett "viktigt uttalande" enligt Vita husets talesperson Hogan Gidley. Enligt CNN är det utrikesrelaterat.

Informerats om al-Baghdadis död

Uppgiften om al-Baghdadis död bekräftas från både syriskt, irakiskt och iranskt håll.

Iran har fått information om al-Baghdadis död av syriska företrädare som fick det från fältet, säger en iransk företrädare till Reuters vars uttalande bekräftas av ytterligare en källa.

Irakiska säkerhetskällor säger till nyhetsbyrån att de fått samma information och att Iraks underrättelsegrupp fått bekräftat från källor i Syrien att al-Baghdadi och hans livvakt dött i Idlib "efter att hans gömställe upptäckts när han försökte få familjen ut ur Idlib och mot turkiska gränsen".

Uppgift: Sprängde sig

En kort skottlossning utbröt under insatsen, enligt Newsweeks uppgifter. al-Baghdadi rapporteras sedan ha sprängt sig själv med en självmordsväst.

Enligt Newsweeks källa inom militären har försvarsdepartementet Pentagon sagt till Vita huset att det med "största sannolikhet" är Abu Bakr al-Baghdadi som dött i attacken. En slutgiltig identifiering kvarstår, med bland annat dna-tester, skriver flera amerikanska medier. Pentagon har inte kommenterat uppgifterna.

Mazloum Abdi, befälhavare för den kurdledda SDF-alliansen, säger att en "historisk" insats genomförts i samarbete med USA.

"En historisk, framgångsrik insats som ett resultat av ett gemensamt underrättelsearbete med USA", skriver han på Twitter.

Irakisk underrättelsetjänst uppges ha hjälpt till med att lokalisera al-Baghdadi. CIA och turkisk militär ska också ha bistått USA med information.

Tv-bilder

Attacken genomfördes i Idlibprovinsen i norra Syrien. På en film som sägs komma från insatsen syns en krater i marken och blodiga kläder. Filmen publicerades i irakisk statlig tv och där visades även bilder från en explosion under natten.

Oppositionella Syriska människorättsobservatoriet (SOHR), bekräftar att en USA-ledd insats mot IS-ledare genomförts i den syriska byn Barisha, som ligger några mil norr om Idlib.

"Amerikanska helikoptrar släppte ner soldater på marken innan strider bröt ut med jihadisterna", säger SOHR, enligt nyhetsbyrån AFP.

Nio personer dödades i attacken, däribland den högt uppsatte IS-ledaren Abu Yamaan samt ett barn och två kvinnor, säger Abdel Rahmn, chef vid SOHR till AFP.

Han tillägger att det fortfarande är oklart om al-Baghdadi befann sig i området.

Ledare sedan 2010

Abu Bakr al-Baghdadi har lett IS sedan 2010. Gruppen expanderade till Syrien 2013 och året därpå utropade han sig till kalif. Som mest kontrollerade han totalt sju miljoner människor i IS-kontrollerade områden i Syrien och Irak innan IS motades tillbaka. I våras besegrades IS sista enklav, staden al-Baghuz.

al-Baghdadi har gjort få offentliga framträdanden genom åren och det har flera gånger tidigare rapporterats om att han dödats.