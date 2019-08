48 veteraner från ett tio-tal klubbar i norra Småland och Kinda kom till start när Björkfors GoIF arrangerade en tävling i Ryda, strax utanför Björkfors. De tre banorna var lagda av Lennart Pettersson i fin och bra skogsterräng. Långa banan vann Lars Jöbrink, Västerviks OK. Tvåa kom Ulric Svensson, Vimmerby OK och som tredje man sprang Målilla OK:s Gunnar Enberg in. Mellanbanans segrare blev Gunilla Pettersson, Västervik OK. Därefter följde Olof Hjortvid, Västerviks OK och Kenneth Juthe, Vimmerby OK. Anne-Marie Robertsson, Målilla OK vann korta banan före Hans-Åke Olsson, Hultsfreds OK och Karl-Gunnar Svensson, Vimmerby OK.