Under torsdagsmorgon var det skolavslutning i Horn skola. Musiklärare Axel Selhammar ledde det 69 elever långa tåget från skolgården och in i kyrkan under tiden som han spelade Äppelbo gånglåt. Under ingången i kyrkan så spelade kantor Roland Sundin på kyrkorgeln "Sveriges flagga/Flamma stolt" och "Flaggan vajar på sin stång".

Avslutningsprogrammet presenterades av rektor Caroline Anspach med hjälp av eleverna Julia Westerdahl och Sven Braat.

Först ut var förskoleklassen och årskurs ett och två som sjöng "Idas sommarvisa".

Präst Jenny Ahlén berättade om en sommarutflykt som började i regn och slutade i sol.

Vad är en skolavslutning om inte psalmerna 199 och 200 sjungs, "Den blomstertiden nu kommer" och "I denna ljuva sommartid".

Under skolåret har ett 15-tal elever varit trivselledare, de fick varsitt diplom som ett bevis på sitt engagemang.

Nationalsången framfördes av årskurs fyra och fem.

– Vad vi tillsammans har kämpat under året, ni elever, personalen och alla vårdnadshavare. Det är fantastiskt vad man kan åstadkomma med sin vilja. Nu är det dags för sommarlov. Nu får ni njuta och i augusti ska vi samlas igen. Ett stort tack till er i årskurs sex som för börja i en ny skola. Värgårdsskolan i Kisa, sa Caroline Anspach som efter sommaren inte bara är rektor i Horn skola utan även för årskurs fyra till sex på Värgårdsskolan i Kisa.