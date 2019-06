Kinda Golfklubb har under många år arrangerat golfevenemanget gubbagolf på sin bana utanför Kisa. Under våren har det spelats totalt åtta gånger för gubbagolf-gänget. Sedan tar de ett uppehåll över juli och fortsätter senare under augusti och september. Då kommer ytterligare åtta tävlingar att spelas och först där efter så utses en totalvinnare för årets samtliga gubbagolf-omgångar.

Mårten Nilsson är numera tävlingsledare och deltar själv i tävlingen. Han tycker att det är ett bra tillfälle att röra på sig och få träffa andra golfintresserade.

– Man får bra motion och i år är det förmodligen den bästa säsongen hittills. Alla är jätteduktiga, säger Mårten Nilsson.

De krav som ställs för att man ska få delta på gubbagolfen är att man är medlem i en golfklubb, det är alltså inte helt nödvändigt att det är i just Kinda Golfklubb. Dessutom ska spelarna åtminstone ha nått upp till det år året då man fyller 55 år.

Vid tävlingen spelar deltagarna 18 hål och går ut på bana i par om tre personer, men samtliga spelar för sig själv utan att tillhöra något lag. Den spelare som går runt banan på minst antal slag vinner.

Under säsongens första halva har det varit mellan 15 till 20 deltagare varje vecka.

– I och med att de flesta är pensionärer med gott om tid så fungerar det bra att lägga detta på tisdagsmornarna, och det är roligt att se att så många vill vara med, säger han.