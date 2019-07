– Han for in och ut från butikerna och de som anmälde mannen misstänkte att han var påverkad. Vi åkte dit, träffade personen och tog in honom för tillnyktring. I samband med omhändertagandet hittades något som vi misstänker kan vara narkotika, berättar polisens presstalesperson Thomas Agnevik.

Det var i onsdags eftermiddag, omkring klockan 16.00, som händelsen ägde rum. När mannen hade nyktrat till hölls förhör och därefter skickades den misstänkta narkotikan till Nationellt forensiskt centrum för analys.

– När analysen kommer tillbaka hålls nya förhör. Är det så att det var bakpulver är det ju ingen fara, men om det visar sig vara ett narkotiskt preparat så får han sannolikt någon påföljd för det, avslutar Agnevik.