– Vi har gått ut ganska brett och informerat elever och ungdomar om vad skadegörelse och klotter får för konsekvenser, och att vi gärna tar emot tips. Vi har under året även haft utökad bevakning av Securitas i området, vilket vi ser har gett effekt. Någonstans hoppas vi att personerna som ligger bakom det här hittar något annat intresse att ägna sig åt, förklarar Tobias Siverholm från Kindas brottsförebyggande råd (KinBrå).

Det var för lite mer än tio år sedan som den kommunala badplatsen vid Värgårdsudde avvecklades på grund av återkommande skadegörelse, ofta i form av klotter. Under 2018 kunde anläggningen återinvigas, mycket tack vare Attraktionskraft Kisa och eldsjälen Bruno Larsson. Nu, när den andra sommaren kan summeras, ser läget positivt ut.

– Man kan väl lite försiktigt kalla den här säsongen för en succé. Badplatsen har använts flitigt och vad jag har hört är det många som är nöjda med den. Vad som har varit lite smolk i glädjebägaren är ju att vi har haft en del skadegörelse och klotter, men nu på senare tid har vi varit ganska förskonade, förklarar Larsson.

Kommunpolis Sofia Hedberg bekräftar att det, just i området kring Värgårdsudde, har blivit lugnare under de senaste månaderna. Under våren gjordes insatser för att komma till rätta med problematiken

– Antalet brott är ju inte så stort egentligen så under våren gjorde vi en kartläggning för att se var och när skadegörelsen sker, vi gjorde också ett antal spaningsinsatser och riktade in oss på ett antal individer, så det vi kan säga är att sommaren inte alls blev så illa som vi först befarade.

Redan nu tar Attraktionskraft Kisa sats mot nästa säsong. Då vill de se satsningar på omklädningsrum, en flotte som komplement till bryggorna men även skyltning till badplatsen, något som i dag inte finns. Dessutom vill de ta initiativ till att återigen starta en simskola.

– Jag tror att det finns ett stort behov. Det är många som kanske har det svårt att bli skjutsade eller på annat sätt ta sig till olika badplatser utanför Kisa, menar Bruno Larsson och avslutar:

– Jag känner väldigt mycket för det här området, enligt mig är det så mycket mer än ett bad. Det är ett fantastiskt rekreationsområde för både ung och gammal och för närvarande har vi inga som helst tankar på att lägga ned badet, utan vi vill utveckla det vidare och se till att det så mycket folk som möjligt vistas här ute.

