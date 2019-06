Under torsdagen provade Bergdala äldrecenter ett nytt koncept. Under eftermiddagen gjordes uteplatsen om till ett torg och de boendena fick komma ut för att uppleva musik, sol och passa på att handla jordgubbar eller växter. Pernilla Arvidsson är aktivitetsledare inom äldreboendena i Kinda och initiativtagare till torgdagen. Idén kom till henne just för att många av de boende på äldrecentret har svårt att röra sig och det här blev ett tillfälle för dem att få en liknande upplevelse som torghandeln brukar se ut i Kisa.

– Vissa är rullstolsburna och vi har inte hur mycket färdtjänst som helst att tillgå. Så vi tycker att det här blev ett bra sätt för dem att uppleva torghandeln, säger Pernilla Arvidsson.

Det här var första gången som torgdagen testades och det verkar ha blivit en succé. Många av de boende som har tagit sig ut var väldigt nöjda.

– Jättebra! Det är kul att det händer lite saker, säger Agne Andersson, boende på Bergdala.

– Vi tycker att detta är kanonbra, säger Roland Kristoffersson som är ombud för sin bror som bor på äldreboendet.

Just nu är det inte planerat för några fler liknande torgtillfällen på äldreboendet i Kisa, men tanken är att det ska testas i Rimforsa och Horn också senare i år. Pernilla Arvidsson säger att något liknande ändå kan ske framöver.

– Vi ser detta som ett provtillfälle och om vi tycker att det faller väl ut så kan vi absolut tänka oss att vidareutveckla idén, säger hon.