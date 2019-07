Den allra första Amerikaveckan arrangerades i Kinda och Ydre 2009. Nu tio år senare kan de blicka tillbaka på lyckade tillställningar som fortsätter i år för sjätte gången.

Årets Amerikavecka inleddes med att hantverksmarknaden öppnade och sedan pågick den större delen av dagen. Vid Vråken har en scen byggts upp och under fredagen uppträder flera musiker, bland andra Magnus Bäcklund, Jenny Wall och countrybandet A.K & The Brotherhood.

Invigningstalare var Britt Stenman som är ordförande i Peter Cassel-sällskapet, och hon berättade en historia om utvandringen som den här veckan bygger på. Det gjorde hon på både svenska och engelska, detta eftersom bland andra Isabella Unger och Nathaniel Zhu från Fairfield i USA var på plats. Det är dem som i år ingår i det årliga utbytet när amerikanska ungdomar kommer för att besöka Sverige.

|

– Det var nervöst, jag har gjort det förut men det är ändå alltid nervöst, säger Britt Stenman.

Att det kommer mycket folk till Kisa är det som hon tycker är bra med veckan och att Kisa då får bli en centralpunkt.

Konferencier under dagen var den rikskände programledaren Erik Haag som vi har kunnat se i tv-program som "Bye Bye Sverige" som handlar om just den stora utvandringen som skedde under 1800-talet.

– Det är kul att vara här, säger Erik Haag.

|

I år är det dessutom tio år sedan den första Amerikaveckan arrangerades. Ann-Louise Södersten, turismansvarig på Kinda kommun, tycker att Amerikaveckan bara har förändrats till det bättre genom åren.

– Vi har ett program som är varierat och tilltalar folk i alla åldrar. Det är väldigt mycket som händer, säger hon.

|

Att alltid förbättra veckan år för år är något som Ann-Louise Södersten och hennes arbetsgrupp ständigt jobbar med. Intresset för släktforskning och att finna sina rötter är något som hon tror har blivit allt större med åren och därmed gjort att även den här veckan blivit etablerad och populär.

Stor hedersgäst under Amerikaveckans första dag var Gunlög Fur. Hon har studerat på universitetet i Oklahoma i USA och där forskat om svenskarnas relationer till lenape-indianerna i kolonin Nya Sverige under mitten av 1600-talet. Detta har hon även jämfört med samtidiga kontakter mellan samer och den svenska kronan. Gunlög Fur var på plats i Kisa för att hålla en föreläsning på biblioteket som heter Totempålar och tomahawker.

|

Amerikaveckan pågår till och med 26 juli med evenemang både i Kinda och Ydre.